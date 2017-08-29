В 50-ти школах Азербайджана продолжат проект "Интенсивное преподавание русского языка" - СПИСОК

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет продолжен осуществляемый в 50-ти общеобразовательных школах страны проект "Интенсивное преподавание русского языка".

Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Микаил Джаббаров подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, проект министерства образования по интенсивному преподаванию русского языка в I-IX классах будет продолжен в полных средних школах Баку № 3, 12, 13, 36, 42, 45, 51, 63, 70, 95, 106, 129, 178, 193, 212, 238, 244, 245, 246, 250, 257, 263, 265, 272, 274, 275, 276, 278, 283, 284, 286, 292, 295, школе-лицее №20 и школьно-лицейном комплексе №43, Гянджинской средней школе №5, Мингячевирском технико-гуманитарном лицее, Сумгайытской школе №11, Ширванской школе №3, Хырдаланской школе №2 Абшеронского района, Шекинской школе №5, Шемахинской школе №6, сельской школе села Талыстан Исмаиллинского района, школе села Али Байрамлы Закатальского района, села Агбулаг Товузского района, села Алимамедоба Губинского района, села Леджет Гусарского района, школе №2 города Масаллы, школе в селе Хавзава Лянкяранского района, полной средней школе села Мамедабад Саатлинского района.

Контроль за исполнением приказа возложен на замминистра Джейхуна Байрамова.