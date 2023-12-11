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В 50 дошкольных образовательных учреждениях проведен мониторинг качества в этом году

В 50 дошкольных образовательных учреждениях проведен мониторинг качества в этом году Мониторинг обеспечения качества в образовании проводился в 50 дошкольных образовательных учреждениях в этом году.
Наука и образование
11 декабря 2023 г. 11:24
В 50 дошкольных образовательных учреждениях проведен мониторинг качества в этом году

Мониторинг обеспечения качества в образовании проводился в 50 дошкольных образовательных учреждениях в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании при министерстве науки и образования Турал Ахмедов.

По его словам отчеты в рамках мониторингов составлялись на основе рамочного документа, подготовленного инспекционными группами, в состав которых вошли специалисты с международным опытом подготовки подобных докладов.

"В отчетах отражен подробный анализ работы дошкольных образовательных учреждений. В то же время документ служит дорожной картой для соответствующих структур министерства науки и образования" - сказал Т. Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il monitorinq aparılan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı açıqlanıb

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