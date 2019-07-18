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В 32 регионах Азербайджана откроются около 300 дошкольных групп общинного типа

В 32 регионах Азербайджана откроются около 300 дошкольных групп общинн

В новом учебном году в Азербайджане планируется увеличить количество дошкольных образовательных групп общинного типа.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

В 32 регионах с целью улучшения дошкольного и начального образования посредством общинных групп будут функционировать еще около 300 таких групп. Таким образом, около 6 тыс детей трех- и четырёхлетнего возраста, проживающие в регионах, получат возможность для дошкольного образования.

Отметим, что в настоящее время при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Евросоюза Институтом образования реализуются два проекта с целью улучшения дошкольного и начального образования посредством общинных групп.


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