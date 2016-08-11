В 30 школах Баку будет назначен советник

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики приступило к пилотному проекту "Служба школьных советников".

Как сообщили Report в министерстве, первый этап выбора школьных советников будет осуществляться в ASAN xidmət.

На первом этапе будут проверены знания кандидатов, прошедшие отбор кандидаты будут допущены к конкурсному этапу. Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, будут привлечены к тренингам. Выбранные в конце тренинга согласно результатам оценки будут назначены школьными советниками.

Основными задачами школьных советников будут создание безопасной обстановки для учителей и учеников, оказание первой медицинской и психологической помощи, постоянное проведение просветительских и диагностических работ с учениками, родителями, учителями, коллективом и руководством учебно-воспитательных заведений.

На первом этапе проект будет осуществляться в 30 общеобразовательных школах города Баку.

Отметим, что целью является усовершенствование управления образованием, более близкое участие родителей в жизни общеобразовательных учреждений.