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    В 30 школах Баку будет назначен советник

    Началась реализация пилотного проекта Служба школьных советников

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики приступило к пилотному проекту "Служба школьных советников".

    Как сообщили Report в министерстве, первый этап выбора школьных советников будет осуществляться в ASAN xidmət.

    На первом этапе будут проверены знания кандидатов, прошедшие отбор кандидаты будут допущены к конкурсному этапу. Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, будут привлечены к тренингам. Выбранные в конце тренинга согласно результатам оценки будут назначены школьными советниками. 

    Основными задачами школьных советников будут создание безопасной обстановки для учителей и учеников, оказание первой медицинской и психологической помощи, постоянное проведение просветительских и диагностических работ с учениками, родителями, учителями, коллективом и руководством учебно-воспитательных заведений. 

    На первом этапе проект будет осуществляться в 30 общеобразовательных школах города Баку.

    Отметим, что целью является усовершенствование управления образованием, более близкое участие родителей в жизни общеобразовательных учреждений. 

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