В 212-ти бакинских школах начнут функционировать профильные классы

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В подведомственных Управлению образования города Баку 212-ти школах в 2017-2018 учебном году планируется создание 499 профильных классов.

Как сообщили Report в Управлении, в 212 школах в азербайджанском секторе в 432 классах планируется обучение 10 077 учеников, в русском секторе в 46 школах получат образование 1 378 учеников в 67 классах.

Классы с уклоном будут функционировать по техническому, экономико-математическому, гуманитарному, естественному и др. направлениям.

В управлении отметили, что целью этого является определение выделяющихся по тем или иным предметам учеников и создание возможностей для поддержки их потенциала. Минимальное количество учеников в таких классах составит 20 человек.

В информации говорится, что с целью внедрения профиля будут проверены возможности, материально-учебная база, кадровый потенциал каждой школы.

Учителя в профильных классах и в обычных будут иметь нагрузку, предусмотренную в учебном плане часами, согласно своей специальности.

В настоящее время для директоров школ в связи с внедрением профиля проводятся просветительские семинары.

Отметим, что в 2016-2017 учебном году в 58 общеобразовательных подведомственных Управлению школах функционировали 176 профильных классов.