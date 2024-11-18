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В 2025 году на проект "Друг школьника" из госбюджета будет выделено 7 млн манатов

В 2025 году на проект "Друг школьника" из госбюджета будет выделено 7 млн манатов 15:28
Наука и образование
18 ноября 2024 г. 11:07
В 2025 году на проект Друг школьника из госбюджета будет выделено 7 млн манатов

В 2025 году из госбюджета Азербайджана на проект "Друг школьника" планируется выделить 7 млн манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в проекте госбюджета на 2025 год.

В документе указано, что данная сумма будет направлена ​​на создание безопасной среды в школе, контроль за правилами поведения учащихся, оказание первичной медицинской и психологической помощи детям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также постепенное расширение с 2025 года числа образовательных учреждений, охваченных проектом, на 1 000 школ.

Кроме того, в качестве меры по реализации пилотных программ, которые обеспечат переход общеобразовательных учреждений на механизм подушевого финансирования, планируется реализовать пилотный проект в 100 школах.

В связи с этим в 2025 году запланированы средства в размере 6 млн манатов для финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой и реализацией пилотных программ еще для 9 школ с числом учащихся около 1000 человек в Баку и других регионах.

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Версия на азербайджанском языке 2025-ci ildə dövlət büdcəsindən “Məktəblinin dostu” layihəsinə 7 milyon manat ayrılacaq

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