В 2025 году на проект "Друг школьника" из госбюджета будет выделено 7 млн манатов

15:28

В 2025 году из госбюджета Азербайджана на проект "Друг школьника" планируется выделить 7 млн манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в проекте госбюджета на 2025 год.

В документе указано, что данная сумма будет направлена ​​на создание безопасной среды в школе, контроль за правилами поведения учащихся, оказание первичной медицинской и психологической помощи детям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также постепенное расширение с 2025 года числа образовательных учреждений, охваченных проектом, на 1 000 школ.

Кроме того, в качестве меры по реализации пилотных программ, которые обеспечат переход общеобразовательных учреждений на механизм подушевого финансирования, планируется реализовать пилотный проект в 100 школах.

В связи с этим в 2025 году запланированы средства в размере 6 млн манатов для финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой и реализацией пилотных программ еще для 9 школ с числом учащихся около 1000 человек в Баку и других регионах.