В Азербайджане в прошлом году признаны 37 докторских степеней, полученных за границей

В 2024 году в Азербайджане были признаны документы 37 человек, получивших степень доктора философии в зарубежных странах.

В прошлом году Высшая аттестационная комиссия при президенте Азербайджана подтвердила документы 37 граждан, получивших степень доктора философии в зарубежных странах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление комиссии.

Признанные докторские степени охватывают широкий спектр научных дисциплин. Среди них - 13 степеней по экономическим наукам, 7 по медицинским наукам, по 4 в области техники и юриспруденции, по 2 в сфере физики и политологии, а также по одной степени в математике, химии, аграрных науках, фармацевтике и истории.