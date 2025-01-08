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В Азербайджане в прошлом году признаны 37 докторских степеней, полученных за границей

В Азербайджане в прошлом году признаны 37 докторских степеней, полученных за границей В 2024 году в Азербайджане были признаны документы 37 человек, получивших степень доктора философии в зарубежных странах.
Наука и образование
8 января 2025 г. 12:14
В Азербайджане в прошлом году признаны 37 докторских степеней, полученных за границей

В прошлом году Высшая аттестационная комиссия при президенте Азербайджана подтвердила документы 37 граждан, получивших степень доктора философии в зарубежных странах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление комиссии.

Признанные докторские степени охватывают широкий спектр научных дисциплин. Среди них - 13 степеней по экономическим наукам, 7 по медицинским наукам, по 4 в области техники и юриспруденции, по 2 в сфере физики и политологии, а также по одной степени в математике, химии, аграрных науках, фармацевтике и истории.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il xaricdə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alan 37 nəfərin sənədi tanınıb

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