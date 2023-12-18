В 2023 году 24 выпускника бакинских школ получили золотые и серебряные медали

В этом году в Баку 24 выпускника окончили школу с золотыми и серебряными медали.

В этом году в Баку 24 выпускника окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Среди выпускников XI классов столичных школ 18 удостоены золотых, 6 - серебряных медалей.

Отметим, что номинанты на золотую и серебряную медали определяются на основании "Порядка награждения золотым или серебряным знаком выпускников, окончивших общее образование с особыми достижениями", утвержденного соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана.