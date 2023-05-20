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В 17 городах и районах Азербайджана пройдут вступительные экзамены по III группе специальностей

В 17 городах и районах Азербайджана пройдут вступительные экзамены по III группе специальностей Государственный экзаменационный центр сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе.
Наука и образование
20 мая 2023 г. 06:55
В 17 городах и районах Азербайджана пройдут вступительные экзамены по III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе.

Как передает Report, они пройдут в 17 городах и районах страны - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

В городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 90 экзаменационных зданий, 1 642 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 90 общих руководителей экзаменов, 267 руководителей экзаменов, 2 050 преподавателей, 281 сотрудник по режиму пропуска, 90 представителей зданий.

В экзамене предполагается участие 22 146 абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə qəbul imtahanları 17 şəhər və rayonda təşkil edilir

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