В 17 городах и районах Азербайджана пройдут вступительные экзамены по III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе.

Как передает Report, они пройдут в 17 городах и районах страны - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

В городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 90 экзаменационных зданий, 1 642 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 90 общих руководителей экзаменов, 267 руководителей экзаменов, 2 050 преподавателей, 281 сотрудник по режиму пропуска, 90 представителей зданий.

В экзамене предполагается участие 22 146 абитуриентов.