В 15 школах Баку функционируют профориентированные классы

В 15 общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, функционируют профессионально-ориентированные классы.

В 15 общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, функционируют профессионально-ориентированные классы.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Отмечается, что основной целью создания профориентированных классов в средних школах 64, 97, 117, 120, 166, 179, 208, 213, 234, 265, 274, 293, 301, 302, 321 столицы является обеспечение приобретения базовых знаний и навыков по различным профессиям, подготовка их к рынку труда и к получению профессионального образования путем информирования о различных специальностях.