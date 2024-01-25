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Узбекистан заинтересован в открытии  филиалов азербайджанских вузов в стране

Узбекистан заинтересован в открытии  филиалов азербайджанских вузов в стране Узбекистан заинтересован в открытии филиалов азербайджанских вузов в стране.
Наука и образование
25 января 2024 г. 11:56
Узбекистан заинтересован в открытии  филиалов азербайджанских вузов в стране

Узбекистан заинтересован в открытии филиалов азербайджанских вузов в стране.

Как сообщает Report, об этом посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов сказал журналистам.

"Мы приглашаем азербайджанские вузы в Узбекистан для того, чтобы рассмотреть вопрос об открытии их филиалов или совместных учреждений не только в Ташкенте, но и других городах - Самарканде, Бухаре. Я сам посетил много университетов, встречался с их руководством, как в Баку, так и в Гяндже. В азербайджанских вузах есть очень хороший опыт и достойные кадры", - сказал дипломат.

По словам Ашрафханова, представители научного сообщества обеих стран договариваются о более тесном сотрудничестве.

"Под этим подразумевается обмен студентами, профессорами, проведение совместных исследований", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda Azərbaycan universitetlərinin filialları açıla bilər

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