О нас
Report Georgia
Аудио новости

Уволенная директор школы: Я ушла с работы, чтобы сберечь нервы

Уволенная директор школы: Я ушла с работы, чтобы сберечь нервы Наиля Мамедова организовала вечеринку по случаю дня рождения в нарушение карантина
Наука и образование
28 декабря 2020 г. 14:39
Уволенная директор школы: Я ушла с работы, чтобы сберечь нервы
Наиля Мамедова

"Я довольна нашим образованием и государством. Я ушла с работы, просто чтобы сберечь нервы".

Об этом Report сказала уволенная с должности директора бакинской средней школы №187 Наиля Мамедова.

По ее словам, несколько дней назад она написала заявление об уходе с работы.

Наиля Мамедова организовала вечеринку по случаю дня рождения в нарушение введенного в Азербайджане особого карантинного режима.

Видеокадры с празднования дня рождения были распространены в соцсетях. Общественность резко раскритиковала поведение директора школы, организовавшую торжество в нарушение правил карантинного режима, особенно то, что оно было проведено в период, когда не минуло и 40 дней с гибели шехидов.

Н.Мамедова была привлечена к административной ответственности за нарушение требований введенного в стране особого карантинного режима. Приказом министра образования Эмина Амруллаева ей был вынесен строгий выговор с последним предупреждением согласно соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İşdən çıxarılan məktəb direktoru: "Əsəblərimi qorumaq üçün istefa verdim"

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi