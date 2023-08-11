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Увеличено количество мест по госзаказу во II группе

Увеличено количество мест по госзаказу во II группе Во II группе увеличено количество мест по государственному заказу.
Наука и образование
11 августа 2023 г. 12:37
Увеличено количество мест по госзаказу во II группе

Во II группе увеличено количество мест по государственному заказу.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

"Некоторые высшие учебные заведения не участвовали в распределении мест по государственному заказу. В прошлом и этом году по II группе почти все высшие учебные заведения представили места по государственному заказу. В этом году в распределении мест по госзаказу участвуют Бакинский инженерный университет с двумя специальностями - "Международная торговля и логистика" и "Маркетинг", Загатальский филиал UNEC - со специальностью "Государственное и муниципальное управление", БГУ со специальностью "Статистика", - подчеркнула председатель ГЭЦ.

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