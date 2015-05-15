​Утверждены правила получения образования гражданами Азербайджана за рубежом

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правила получения образования гражданами Азербайджана за рубежом, и гражданами зарубежных стран и лицами без гражданства в Азербайджане. Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал постановление об утверждении правил.

Настоящие правила подготовлены на основании пункта 2.2 указа президента Азербайджанской Республики №156 от 5 сентября 2009 года "О применении Закона Азербайджанской Республики "Об образовании" и определяют общие требования получения образования гражданами Азербайджана в зарубежных странах, гражданами зарубежных стран и лицами без гражданства на всех ступенях образовательных учреждений Азербайджанской Республики вне зависимости от формы подчинения и собственности, а также в докторантуре научно-исследовательских учреждений и на клинических базах ступени резидентуры медицинских учреждений.

Правила не применяются к иностранцам, проживающим в Азербайджане на постоянной основе. Данные лица имеют право на получение образования на единой основе с гражданами Азербайджана.

Иностранные граждане не имеют право получения образования в образовательных учреждениях специального назначения, исключая случаи, предусмотренные международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика.

Согласно правилам, граждане Азербайджанской Республики имеют право на получение образования за рубежом в рамках государственных программ и на основе международных договоров, за счет стипендий, выделенных юридическими лицами Азербайджанской Республики, зарубежными странами и их образовательными учреждениями, неправительственными и благотворительными организациями зарубежных стран (включая расходы на образование, общежитие, проживание и др.), и грантов, по договорам, заключенным между образовательными учреждениями Азербайджана и зарубежных стран, по установленной государственными структурами зарубежных стран квоте, по договорам, заключенным между юридическими и физическими лицами Азербайджана и образовательными учреждениями зарубежных стран.

Граждане Азербайджана свободны в выборе образовательного учреждения, специальности (специализации), ступени и уровня образования в соответствии с требованиями законодательства страны, выбранной для получения образования.

Обмен школьниками и студентами производится согласно данным правилам и заключенным между образовательными учреждениями договорам.

Прием граждан Азербайджана в образовательные учреждения зарубежных стран осуществляется Комиссией по приему студентов на основе межправительственных соглашений в соответствии с пунктом 6.2 "Положения о Государственной комиссии по приему студентов Азербайджанской Республики", утвержденного указом президента Азербайджана №219 от 6 апреля 2005 года.

Прием иностранцев в образовательные учреждения Азербайджанской Республики осуществляется на следующих основаниях:

По установленной квоте в соответствии с договорами между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами в сфере образования, в рамках международных программ, стороной которых являются образовательные учреждения, по договорам, заключенным между образовательными учреждениями, по прямым договорам, заключенным между образовательными учреждениями и юридическими лицами, по прямым договорам, заключенным между образовательными учреждениями и физическими лицами.

Кроме того, иностранные граждане могут получать образование на основе проводимого Государственной комиссией по приему студентов в централизованном порядке конкурса по приему студентов в высшие и средние специальные образовательные учреждения в соответствии с пунктами 6.1и 6.2 "Положения о Государственной комиссии по приему студентов Азербайджанской Республики", утвержденного указом президента Азербайджана №219 от 6 апреля 2005 года.

Иностранцам, желающим получать образование на ступени докторантуры и диссертантуры, необходимо предоставить документы, упомянутые в пункте 7.3 "Правил создания докторантуры и приема в докторантуру", утвержденных постановлением Кабинета министров №129 от 1 июля 2010 года.

Иностранцам, желающим получать образование в Азербайджанской Республике в соответствии с подпунктами 3.1.1-3.1.6 настоящих Правил, необходимо предоставить в выбранные ими образовательные учреждения нижеследующие документы:

Заявление на имя руководителя образовательного учреждения с указанием выбранной специальности, языка и формы обучения; легализованную (или апостилированную) в установленном порядке копию документа (документов) об образовании, в котором показаны пройденные на предыдущих ступенях предметы и полученные по ним оценки, и его переведенную на азербайджанский язык и нотариально заверенную копию; справки о здоровье и СПИДе, гепатите B и C; документ, удостоверяющий личность.