Утверждены новые правила в связи с деятельностью музеев НАНА

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ На заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана, которое состоялось 5 июля, были обсуждены правила осуществления музеями НАНА предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, в своем выступлении по данному вопросу президент НАНА, академик Акиф Ализаде сообщил, что в соответствии с Уставом НАНА, утвержденным указом президента Азербайджанской Республики от 11 декабря 2014 года, и соответствующими пунктами закона Азербайджанской Республики "О науке", научные учреждения и организации Академии могут заниматься предпринимательской деятельностью с целью усиления материально-технической базы и улучшения социального положения сотрудников. Академик отметил, что предпринимательская деятельность, осуществляемая музеями НАНА, должна регулироваться в соответствии со сферами деятельности, предусмотренными в уставах этих учреждений.

Учитывая все вышесказанное, Президиум постановил утвердить "Правила осуществления музеями Национальной академии наук Азербайджана предпринимательской деятельности". Руководителям соответствующих научных учреждений было поручено осуществлять деятельность по оказанию услуг, указанных в данных Правилах, на основе договоров, предусмотренных законодательством.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая для расширения деятельности музеев, усиления их материально-технической базы и стимулирования труда сотрудников, опирается на дополнения к Правилам и гражданско-правовые договоры, заключенные между физическими и юридическими лицами.