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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Приказом министра образования утверждены новые правила по приему на должность директора общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, конкурс планируется проводить в централизованном порядке в три этапа (прием электронной заявки, экзамен, собеседование) в апреле-августе.

В конкурсе могут принимать участие лица, которые имеют высшее образование в сфере педагогики или управления, минимум 5 лет стажа преподавателя и в настоящее время работают в общеобразовательных учреждениях.

Прием электронных заявок будет проводиться 1-15 апреля. На этом этапе кандидаты могут выбрать четыре вакантные школы в районе (городе), где они проживают или работают. Зарегистрироваться можно по ссылке miq.edu.az/direktorlar.

На этапе экзамена от кандидатов требуется ответить на тестовые задания по трудовому и образовательному законодательству, школьному управлению, а также написать эссе на заданную тему в электронном виде.