​Утверждены новые директора нескольких институтов НАНА

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Утверждены новые директора нескольких институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, решение было принято на выездном заседании Президиума НАНА, организованном в Шемахинской астрофизической обсерватории.

Президиум утвердил результаты прошедших в институтах выборов. Академик Ибрагим Гулиев назначен на должность директора Института нефти и газа, академик Ирада Гусейнова - на должность директора Института молекулярной биологии и биотехнологии, член-корреспондент НАНА Натик Джалилов - на должность директора Шемахинской астрофизической обсерватории, член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов - на должность директора Института генетических ресурсов, член-корреспондент НАНА Артегин Саламзаде - на должность директора Института архитектуры и искусства, член-корреспондент НАНА Мохсун Нагисойлу - на должность директора Института языкознания имени Насими, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов - на должность директора Института истории, доктор физико-математических наук Октай Самедов - на должность директора Института радиационных проблем, доктор философии по физике и математике Эльман Юсифов - на должность директора Института зоологии, доктор наук по аграрным наукам Аловсат Гулиев - на должность директора Института агрохимии и землеведения, доктор наук по истории Муса Гасымлы - на должность директора Института кавказоведения, доктор наук по истории Марьям Сеидбейли - на должность директора Института научной истории НАНА.