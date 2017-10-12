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    Утверждено правило проведения конкурса по грантовому финансированию научной деятельности

    Решение об этом подписал премьер-министр Артур Раси-зад

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Кабинет Министров утвердил “правило проведения конкурса по грантовому финансированию научной деятельности”.

    Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В документе отмечается: об утверждения “Правила проведения конкурса по грантовому финансированию научной деятельности”с целью обеспечения исполнения подпункта 1.1.9 указа №1009 Президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2016 г. о применении закона “О науке” от 14 июня 2016 г., Кабинет Министров постановляет:

    Утвердить “Правило проведения конкурса по грантовому финансированию научной деятельности”.

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