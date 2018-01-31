Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правило прохождения медицинского обследования сотрудников в сфере дошкольного образования

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

В соответствие с решением, с целью исполнения подпункта 1.1.7 указа президента Азербайджана от 19 июня 2017 года о применении “закона о дошкольном образовании“ от 14 апреля 2017 года, утверждено “правило медицинского обследования сотрудников в сфере дошкольного образования”.