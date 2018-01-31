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    Утверждено правило медицинского обследования сотрудников в сфере дошкольного образования

    Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правило прохождения медицинского обследования сотрудников в сфере дошкольного образования

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

    В соответствие с решением, с целью исполнения подпункта 1.1.7 указа президента Азербайджана от 19 июня 2017 года о применении “закона о дошкольном образовании“ от 14 апреля 2017 года, утверждено “правило медицинского обследования сотрудников в сфере дошкольного образования”. 

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