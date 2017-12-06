Утверждено “положение о Координационном совете по научным исследованиям”

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил “положение о Координационном совете по научным исследованиям”.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствие с решением, для обеспечения исполнеия подпункта 1.1.5 указа президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2016 г. о применении закона “о Науке” Азербайджанской Республики от 14 июня 2016 г. утверждается “положение о Координационном совете по научным исследованиям”.