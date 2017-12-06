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    Утверждено “положение о Координационном совете по научным исследованиям”

    Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил “положение о Координационном совете по научным исследованиям”.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В соответствие с решением, для обеспечения исполнеия подпункта 1.1.5 указа президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2016 г. о применении закона “о Науке” Азербайджанской Республики от 14 июня 2016 г. утверждается “положение о Координационном совете по научным исследованиям”.

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