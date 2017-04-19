Утверждена повестка дня Общих собраний НАНА

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ На очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана 19 апреля рассмотрен вопрос о проведении Общих собраний НАНА.

Как сообoщили Report в Академии, на заседании президент НАНА, академик Акиф Ализаде подробно рассказал о вопросах, стоящих на повестке дня собраний. Академик отметил, что на повестке дня стоят такие вопросы, как отчет о научной и научно-организационной деятельности Президиума НАНА в 2016 году, вручение "Золотой медали имени Низами Гянджеви" и именных премий НАНА, выборы действительных членов и членов-корреспондентов НАНА, вице-президента и академиков-секретарей отделений Общественных наук, Физико-математических и технических наук НАНА.

Президиум принял постановление о проведении Общих собраний НАНА 28 апреля и 2 мая и об утверждении их повестки дня.

Также на заседании руководителям структурных подразделений были даны соответствующие поручения в связи с подготовкой материалов, отражающих вопросы, которые будут рассмотрены на Общих собраниях, решением задач в связи с проведением выборов, организацией выставки в связи с мероприятием и т.д.