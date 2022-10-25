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Академик Иса Габиббейли избран президентом НАНА

Академик Иса Габиббейли избран президентом НАНА На общем собрании утверждена кандидатура академика Исы Габиббейли на пост президента НАНА.
Наука и образование
25 октября 2022 г. 12:38
Академик Иса Габиббейли избран президентом НАНА

Академик Исы Габиббейли избран президентом НАНА.

Как сообщает Report, на общем собрании Академии состоялось тайное голосование за избрание нового президента.

По итогам голосования новым президентом академии избран Иса Габиббейли.

И.Габиббейли родился в 1949 году. 16 октября ему исполнилось 73 года.

Напомним, что в феврале этого года президент НАНА Рамиз Мехтиев подал в отставку. Исполнение полномочий президента НАНА было возложено на первого вице-президента Академии, академика Арифа Гашимова.

12:28

На общем собрании утверждена кандидатура академика Исы Габиббейли на пост президента НАНА.

Как сообщает Report, Габиббейли стал единственным кандидатом на этот пост. В настоящее время голосование продолжается.

На заседании также был утвержден новый устав НАНА.

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Версия на английском языке Azerbaijan National Academy of Sciences gets new president
Версия на азербайджанском языке İsa Həbibbəyli AMEA-nın prezidenti seçilib - YENİLƏNİB

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