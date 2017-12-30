Утвержден устав “Фонда духовных ценностей” Нахчыванской Автономной Республики

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы ряд изменений, сделанных кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики в этом месяце.

Как передает Report со ссылкой на Верховный Совет автономной республики, внесены изменения в "список видов электронных услуг, "правила продажи транспортных средств на аукционах и товаров, перешедших в государственную собственность" и в “правила возврата таможенных выплат”, "правила импорта, экспорта и транзита культурных богатств на и через территорию Нахчыванской Aвтономной Республики" и в "правила организаций и проведений научных экспедиций в Нахчыванской Автономной Республике".

Помимо этого, по решению кабинета министров утвержден устав публичного лица "Физиотерапический центр Дуздаг" и внесены изменения в решение кабинета министров от 25 августа 2011 года об “усовершенствовании правил использования транспортных средств управлений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики".

Также по решению кабинета министров автономной республики, определены порядок приема учителей на работу на основе конкурса и стимулирующие мероприятия для молодых специалистов, окончивших вузы и среднеспециальные учебные заведения по специальностям педагогического профиля и начавшие работать в общеобразовательных учреждениях. В соответствие с решением, начавшие работать в общеобразовательных учреждениях по месту постоянного жительства молодые специалисты смогут воспользоваться стимулирующими мероприятиями.

Кроме этого, решением кабинета министров от 28 декабря внесены изменения в “список внеструктурных учреждений, находящихся в подчинении министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики", "правила и случаи проведения анализа и экспертизы драгоценных металлов, металлических изделий, обрезков и отходов драгоценных металлов" и "правила определения пробы и клеймения изделий из драгоценных металлов, в том числе ювелирных и других бытовых изделий”, а также решением от 29 декабря утвержден устав "Фонда духовных ценностей".