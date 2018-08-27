Утвержден учебный план лицеев на очередной год

© Report

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Утверждены образцовые учебные планы для классов с определенным уклоном в лицеях, школах-лицеях и гимназиях на 2018/2019 учебный год.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

В то же время министр утвердил учебный план особых лицейских классов для талантливых учащихся на 2018/2019 учебный год.

Контроль за исполнением обоих приказов поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.