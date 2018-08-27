Утвержден учебный план лицеев на очередной год

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Утверждены образцовые учебные планы для классов с определенным уклоном в лицеях, школах-лицеях и гимназиях на 2018/2019 учебный год.
Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.
В то же время министр утвердил учебный план особых лицейских классов для талантливых учащихся на 2018/2019 учебный год.
Контроль за исполнением обоих приказов поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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