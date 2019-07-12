Утвержден учебный план на 2019-2020 учебный год в Азербайджане

Утвержден учебный план общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год в Азербайджане.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, утверждены "Заметки по учебным планам" и учебные планы для общеобразовательных школ Азербайджана, где обучение ведется на азербайджанском, русском, грузинском языках и преподают лезгинский и языки других малочисленных народностей.

Другим приказом утверждены "Заметки" и учебный план (план занятий) подготовительных к школе групп на 2019-2020 учебный год для детей представителей малочисленных народностей.

Контроль за исполнением поручен замминистра Махаббат Велиевой.