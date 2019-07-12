 Наверх

Утвержден учебный план на 2019-2020 учебный год в Азербайджане

Утвержден учебный план на 2019-2020 учебный год в Азербайджане

Утвержден учебный план общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год в Азербайджане.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ. 

Согласно приказу, утверждены "Заметки по учебным планам" и учебные планы для общеобразовательных школ Азербайджана, где обучение ведется на азербайджанском, русском, грузинском языках и преподают лезгинский и языки других малочисленных народностей. 

Другим приказом утверждены "Заметки" и учебный план (план занятий) подготовительных к школе групп на 2019-2020 учебный год для детей представителей малочисленных народностей. 

Контроль за исполнением поручен замминистра Махаббат Велиевой. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!