​Утвержден список зарубежных университетов, в которых будут обучаться азербайджанские студенты в рамках госпрограммы

Баку.11 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден список высших учебных заведений и приоритетных специальностей, которые выбраны для получения молодежью образования за рубежом в 2015-2016 учебном году в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы". Об этом сообщил Report заведующий сектором по работе с НПО и СМИ министерства образования Джасарат Валехли.

По его словам, в рамках Государственной программы в 2015-2016 учебном году молодежь сможет обучаться в 33 странах мира по 419 приоритетным специальностям: "Расширение приоритетных специальностей, включение таких новых направлений как высокие технологии, промышленность, экология даст студентам возможность широкого выбора в соответствии с приоритетами развития страны. Приоритетные специальности разделены на I и II степени. В этом году предпочтение будет отдано приоритетным специальностям I степени. В 2015-2016 учебном году молодежь сможет обратиться для получения образования в рамках Государственной программы только по утвержденным специальностям".

В то же время, в процессе выбора кандидатов для обучения в 2015-2016 году по линии Государственной программы предпочтение будет отдаваться желающим продолжить обучение в магистратуре и докторантуре вузов зарубежных стран.

Сейчас министерство образования проводит работы в направлении организации более эффективного процесса приема документов. О сроках приема документов будет объявлено дополнительно.

Министерство образования просит граждан не предоставлять документы лично или по электронной почте до официального объявления о начале процесса приема. Эти документы не будут приняты.