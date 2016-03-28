Утвержден состав Комиссии Государственных премий по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе - СПИСОК

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении нового состава Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе.

Как сообщает Report, согласно указу утвержден следующий новый состав Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе:

Председатель комиссии

Артур Раси-заде - премьер-министр Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Эльчин Эфендиев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Акиф Али Заде - президент Национальной академии наук Азербайджана

Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров - министр образования Азербайджанской Республики

Аббас Алескеров - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре

Ариф Мехтиев - председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики

Исмаил Садыгов - заведующий отделом гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики

Ибрагим Гулиев - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Иса Габиббейли - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Исмаил Гаджиев - председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана

Ахлиман Амирасланов - академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук Азербайджана

Омар Эльдаров - ректор Азербайджанской академии художеств

Абель Магеррамов - ректор Бакинского государственного университета

Сиявуш Керими - ректор Азербайджанской национальной консерватории

Чингиз Абдуллаев - секретарь Союза писателей Азербайджана

Джалал Аббасов - секретарь Союза композиторов Азербайджана

Алтай Гаджиев - народный художник

Ариф Меликов - народный артист

Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики

Эльбай Гасымзаде - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана

Мовлуд Сулейманлы - народный писатель

Магеррам Гасымлы - председатель Союза ашугов Азербайджана.

Аннулирована часть 1 указа президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2014 года номер 48 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2013, №12, статья 1515).

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.