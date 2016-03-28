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    Утвержден состав Комиссии Государственных премий по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении нового состава Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе.

    Как сообщает Report, согласно указу утвержден следующий новый состав Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе:

    Председатель комиссии

    Артур Раси-заде - премьер-министр Азербайджанской Республики

    Члены комиссии

    Эльчин Эфендиев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

    Акиф Али Заде - президент Национальной академии наук Азербайджана

    Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

    Микаил Джаббаров - министр образования Азербайджанской Республики

    Аббас Алескеров - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре

    Ариф Мехтиев - председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики

    Исмаил Садыгов - заведующий отделом гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики

    Ибрагим Гулиев - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

    Иса Габиббейли - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

    Исмаил Гаджиев - председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана

    Ахлиман Амирасланов - академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук Азербайджана

    Омар Эльдаров - ректор Азербайджанской академии художеств

    Абель Магеррамов - ректор Бакинского государственного университета

    Сиявуш Керими - ректор Азербайджанской национальной консерватории

    Чингиз Абдуллаев - секретарь Союза писателей Азербайджана

    Джалал Аббасов - секретарь Союза композиторов Азербайджана

    Алтай Гаджиев - народный художник

    Ариф Меликов - народный артист

    Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики

    Эльбай Гасымзаде - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана

    Мовлуд Сулейманлы - народный писатель

    Магеррам Гасымлы - председатель Союза ашугов Азербайджана.

    Аннулирована часть 1 указа президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2014 года номер 48 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2013, №12, статья 1515).

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

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