Утвержден состав Комиссии Государственных премий по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе - СПИСОК

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении нового состава Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе.
Как сообщает Report, согласно указу утвержден следующий новый состав Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе:
Председатель комиссии
Артур Раси-заде - премьер-министр Азербайджанской Республики
Члены комиссии
Эльчин Эфендиев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Акиф Али Заде - президент Национальной академии наук Азербайджана
Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики
Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Микаил Джаббаров - министр образования Азербайджанской Республики
Аббас Алескеров - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре
Ариф Мехтиев - председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики
Исмаил Садыгов - заведующий отделом гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики
Ибрагим Гулиев - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Иса Габиббейли - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Исмаил Гаджиев - председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана
Ахлиман Амирасланов - академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук Азербайджана
Омар Эльдаров - ректор Азербайджанской академии художеств
Абель Магеррамов - ректор Бакинского государственного университета
Сиявуш Керими - ректор Азербайджанской национальной консерватории
Чингиз Абдуллаев - секретарь Союза писателей Азербайджана
Джалал Аббасов - секретарь Союза композиторов Азербайджана
Алтай Гаджиев - народный художник
Ариф Меликов - народный артист
Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики
Эльбай Гасымзаде - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана
Мовлуд Сулейманлы - народный писатель
Магеррам Гасымлы - председатель Союза ашугов Азербайджана.
Аннулирована часть 1 указа президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2014 года номер 48 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2013, №12, статья 1515).
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
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