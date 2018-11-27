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    Утвержден порядок организации обучения в подготовительных группах высших учебных заведений

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Утвержден порядок организации обучения в подготовительных группах высших учебных заведений.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было подписано премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.

    В то же время, этим решением Кабинета Министров было аннулировано постановление о "Подготовительного отделения Высших учебных заведений"внесении изменений в Положения в номер 271 от 2 октября 2013 года.

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