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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Утвержден порядок организации обучения в подготовительных группах высших учебных заведений.
Как сообщает Report, соответствующее решение было подписано премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.
В то же время, этим решением Кабинета Министров было аннулировано постановление о "Подготовительного отделения Высших учебных заведений"внесении изменений в Положения в номер 271 от 2 октября 2013 года.
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