Утвержден план на 2021/2022 учебный год

Утверждены учебные планы общеобразовательных учреждений на 2021/2022 учебный год

Утверждены учебные планы общеобразовательных учреждений на 2021/2022 учебный год.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписан министром образования Эмином Амруллаевым.

Согласно приказу, утверждены учебные планы и “Заметки об учебных планах” для общеобразовательных учреждений, где образование ведется на азербайджанском и других языках, а также с изучением языков национальных меньшинств на 2021/2022 учебный год.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.