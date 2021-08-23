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Утвержден план на 2021/2022 учебный год

Утвержден план на 2021/2022 учебный год Утверждены учебные планы общеобразовательных учреждений на 2021/2022 учебный год
Наука и образование
23 августа 2021 г. 19:20
Утвержден план на 2021/2022 учебный год

Утверждены учебные планы общеобразовательных учреждений на 2021/2022 учебный год.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписан министром образования Эмином Амруллаевым.

Согласно приказу, утверждены учебные планы и “Заметки об учебных планах” для общеобразовательных учреждений, где образование ведется на азербайджанском и других языках, а также с изучением языков национальных меньшинств на 2021/2022 учебный год.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.

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Версия на английском языке Curriculum for 2021-2022 academic year approved
Версия на азербайджанском языке Фото2021-2022-ci dərs ili üçün tədris planı təsdiq edilib

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