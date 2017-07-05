Утвержден План мероприятий НАНА по проведению 100-летнего юбилея АДР

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Утвержден План мероприятий НАНА по проведению 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, в своем выступлении на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана, которое состоялось 5 июля, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли сообщил, что 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости Азербайджана, в годы существования АДР всем гражданам страны были предоставлены равные права, устранены различия по расовому, национальному, религиозному и классовому признакам. Академик отметил, что законы, принятые парламентом АДР, способствовали усилению независимости государства, развитию культуры и просвещения.

Сказав, что за прошедший период азербайджанский народ сохранил многие из атрибутов национальной государственности, академик добавил, что благодаря политике, успешно проводимой в республике общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, народу была возвращена его историко-культурная память, тем самым были развиты национальное самосознание и укреплена независимость государства в свете идеологии азербайджанства.

Академик Иса Габиббейли подчеркнул, что в настоящее время эта политика успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым; показателем заботы и внимания к традициям национальной государственности является подписанное главой государства распоряжение "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики".

С целью решения задач, поставленных в соответствующем распоряжении президента страны, и проведения 100-летия АДР Президиум принял постановление об утверждении Плана мероприятий НАНА. В Плане мероприятий свое отражение нашли такие вопросы, как проведение в 2017-2018 гг. в институтах, которые входят в состав отделений Гуманитарных и Общественных наук НАНА, ряда мероприятий республиканского и международного значения, посвященных юбилею, издание статей, различных книг, сборников документов, научно-библиографических указателей, монографий, а также организация выставок и т.д.