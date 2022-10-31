Утвержден новый календарный план в связи с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией

Представлен новый календарный план Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с выпускными экзаменами в общеобразовательных учебных заведениях в 2022/2023 учебном году и предстоящими работами по итоговой аттестации.

Представлен новый календарный план Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с выпускными экзаменами в общеобразовательных учебных заведениях в 2022/2023 учебном году и предстоящими работами по итоговой аттестации.

Об этом Report сообщили в центре.

"Календарный план работ, которые будут выполняться региональными управлениями образования, районными (городскими) секторами образования и общеобразовательными учебными заведениями в связи с введением информации Об учениках общеобразовательных заведений в 2022/2023 учебном году в государственную электронную информационную систему "ученик-выпускник" и проведением итоговой аттестации" был утвержден председателем ГЭЦ Малейкой Аббасзаде.

Региональные управления образования, районные (городские) сектора образования и общеобразовательные заведения просят в текущем учебном году в соответствии с календарным планом ввести в систему "ученик-выпускник" персональную информацию учащихся и данные об образовании.