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Утвержден новый календарный план в связи с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией

Утвержден новый календарный план в связи с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией Представлен новый календарный план Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с выпускными экзаменами в общеобразовательных учебных заведениях в 2022/2023 учебном году и предстоящими работами по итоговой аттестации.
Наука и образование
31 октября 2022 г. 16:28
Утвержден новый календарный план в связи с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией

Представлен новый календарный план Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с выпускными экзаменами в общеобразовательных учебных заведениях в 2022/2023 учебном году и предстоящими работами по итоговой аттестации.

Об этом Report сообщили в центре.

"Календарный план работ, которые будут выполняться региональными управлениями образования, районными (городскими) секторами образования и общеобразовательными учебными заведениями в связи с введением информации Об учениках общеобразовательных заведений в 2022/2023 учебном году в государственную электронную информационную систему "ученик-выпускник" и проведением итоговой аттестации" был утвержден председателем ГЭЦ Малейкой Аббасзаде.

Региональные управления образования, районные (городские) сектора образования и общеобразовательные заведения просят в текущем учебном году в соответствии с календарным планом ввести в систему "ученик-выпускник" персональную информацию учащихся и данные об образовании.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ilin buraxılış imtahanları ilə bağlı görüləcək işlərin təqvim planı təsdiqlənib

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