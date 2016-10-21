Утвержден новый календарный план относительно выпускных экзаменов и аттестации

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Утвержден новый календарный план, связанный с предстоящими в 2016/2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях итоговым оцениванием (аттестацией) и выпускными экзаменами.

Как сообщили Report из Государственной комиссии по приему студентов, календарный план работ, предстоящих городским и районным отделам образования и общеобразовательным учреждениям по поводу включения информации об учащихся общеобразовательных учебных заведений в систему "учащийся-выпускник", и аттестации был утвержден председателем Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейкой Аббасзаде.

Обратившись в отделы образования и общеобразовательные учреждения, выражается просьба исполнять перечисленные в календарном плане работы в соответствии с указанной датой, а также провести первый этап выпускных экзаменов на основе новой учебной программы (куррикулумов), а также обеспечить включение с 1 ноября этого года по 15 января следующего года в систему "учащийся-выпускник" информации касательно учеников IX класса.