Утвержден календарный план выпускных экзаменов на 2017/2018 учебный год

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Утвержден новый календарный план выпускных экзаменов и аттестации на 2017/2018 учебный год.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Так, председателем Совета директоров ГЭЦ Майлейкой Аббасзаде был утвержден календарный план Государственного экзаменационного центра на 2017/2018 учебный год, по которому будет включена информация об учащихся в систему "Школьник-выпускник", а также будут выполняться предстоящие работы по итоговому оцениванию районными (городскими) отделами (управлениями) образования, общеобразовательными учреждениями.

Отделам образования (управлениям образования) и общеобразовательным учреждениям поручено выполнить предстоящую работу в этом учебном году в рамках дат, указанных в календарном плане, и обеспечить в сроки включение информации об учащихся в систему "Школьник-выпускник".