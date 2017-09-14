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    Уточнены новые условия трудоустройства на госслужбу

    В октябре для всех должностей госслужбы будут проведены тестовые экзамены© Report/ Firi Səlim

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Проект условий и правил трудоустройства на государственную службу подготовлен и представлен в Кабинет министров".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

    По его словам, в проекте уточнены новые условия трудоустройства на все должности на госслужбе: "Это в первую очередь условия в связи со специализацией, знаниями и навыками кандидатов. Как различаются между собой должности на госслужбе, так и различается условия приема на них".

    Б. Халилов отметил, что в настоящее время формируется нормативно-правовая база для внесения изменений в законодательство по приему на госслужбу: "Вероятно, в октябре состоится первый тестовый экзамен. Этот экзамен будет для всех должностей госслужбы. Для получения сертификата экзамена будут иметься соответствующие проходные баллы".

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