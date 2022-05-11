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Устранено ограничение на выбор иностранного языка для поступающих в докторантуру

Устранено ограничение на выбор иностранного языка для поступающих в докторантуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к кандидатам, которые будут сдавать экзамен по иностранному языку для приема в докторантуру.
Наука и образование
11 мая 2022 г. 16:03
Устранено ограничение на выбор иностранного языка для поступающих в докторантуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к кандидатам, которые будут сдавать экзамен по иностранному языку для приема в докторантуру.

Как сообщили Report в ГЭЦ, принято положительное решение в связи с письмом, адресованным в Министерство образования о снятии ограничения на выбор иностранного языка кандидатами, окончившими магистратуру (филология, (языкознание или литературоведение по иностранному языку и литературе), преподавание иностранного языка и литературы, преподавание иностранного языка и перевод).

С учетом пункта 3.10 "Правил создания докторантуры и приема в докторантуру", утвержденных решением Кабмина от 1 июля 2010 года №129, кандидаты, окончившие магистратуру по указанным специализациям, на приемном экзамене по иностранному языку могут выбрать в качестве иностранного языка язык специализации и представить международный сертификат по языку специализации.

Регистрация на экзамен по иностранному языку будет объявлена на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке Doktoranturaya qəbul imtahanında xarici dil seçiminə qoyulan məhdudiyyət ləğv olunub

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