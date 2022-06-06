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Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере 1 млн манатов

Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере 1 млн манатов Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере одного миллиона манатов.
Наука и образование
6 июня 2022 г. 20:44
Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере 1 млн манатов

Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере одного миллиона манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Уставе Бакинского инженерного университета“, утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Имущество высшего учебного заведения формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе средств от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и иных средств, не запрещенных законом.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Mühəndislik Universitetinin nizamnamə fondu bir milyon manat müəyyənləşib

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