Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере 1 млн манатов

Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере одного миллиона манатов.

Уставный фонд Бакинского инженерного университета определен в размере одного миллиона манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Уставе Бакинского инженерного университета“, утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Имущество высшего учебного заведения формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе средств от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и иных средств, не запрещенных законом.