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    ​Установлены каникулярные дни очередного учебного года в Азербайджане

    Для начальных классов предоставят дополнительные 5-дневные весенние каникулы

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Установлены каникулярные дни общеобразовательных учебных заведений Азербайджана на 2016-2017 учебный год.

    Как сообщает Report, в следующем учебном году осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября). Столько же дней будут зимние каникулы (27-31 января).

    Для учеников начальных классов предоставят дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

    Кроме того, в следующем учебном году занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие охватит период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня. 

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