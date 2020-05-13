Установлена причина формирования гор на Луне

Высота некоторых возвышенностей на Луне достигает нескольких километров, однако из-за отсутствия на спутнике вулканической и сильной сейсмической активности причины их возникновения до сих пор оставались неясными.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт НАНА, международная группа исследователей Королевского музея канадской провинции Онтарио вновь исследовала образцы лунных камней, доставленных на Землю в 1972 году экипажем "Аполлона-17".

В этих образцах они обнаружили следы кубической кристаллической структуры циркона, которые возникают при температуре свыше 2 300 градусов по Цельсию и превращаются в минерал бадделеит при возвращении в стабильную температуру.

Во время анализа кристаллических структур было установлено, что они возникли примерно 4,3 млрд лет назад. Причиной их возникновения предположительно стала высокая температура, возникшая в результате сильного внешнего удара.

Исследователи предполагают, что эти горы возникли в результате метеоритного удара.