Установлен количественный предел работников Аппарата Госагентства по профессионально-техническому образованию - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял постановление об установлении количественного предела Аппарата Государственного агентства по профессионально-техническому образованию при министерстве образования.

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Количество работников Аппарата Госагентства установлено в пределах 42-х единиц.

Министерству образования и министерству финансов поручено решить вопросы, исходящие из этого документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.