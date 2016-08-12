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    Установлен количественный предел работников Аппарата Госагентства по профессионально-техническому образованию - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    Документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял постановление об установлении количественного предела Аппарата Государственного агентства по профессионально-техническому образованию при министерстве образования.

    Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Количество работников Аппарата Госагентства установлено в пределах 42-х единиц. 

    Министерству образования и министерству финансов поручено решить вопросы, исходящие из этого документа.

    Постановление вступает в силу со дня подписания.

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