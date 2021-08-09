Уровень океанов на Земле будет повышаться на протяжении столетий

Уровень моря на Земле будет повышаться на протяжении столетий вследствие нагрева океанов и таяния льдов.

Уровень моря на Земле будет повышаться на протяжении столетий вследствие нагрева океанов и таяния льдов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

"В долгосрочном плане уровень моря продолжит повышаться от сотен лет до тысячи ввиду сохраняющегося глубокого нагрева океанов и таяния ледяного щита", - подчеркнули эксперты, пояснив, что дают такой прогноз с "высокой степенью уверенности". Что касается нынешнего столетия, то, по их словам, темпы повышения уровня океанов будут зависеть от масштабов выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата. К 2100 году, согласно приведенным в докладе сценариям, повышение составит от 0,28 до 1,01 м, а к 2150 году - от 0,37 до 1,88 м.

Подчеркивается, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере "однозначно вызвано человеческой деятельностью". В 2019 году концентрация СО2 была самой высокой по меньшей мере за последние 2 млн лет.

Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011 - 2020 годах была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850 - 1900 годов. При этом эксперты МГЭИК не исключают, что "вклад" хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

В 2081 - 2100 годах, согласно прогнозу ученых, температура на Земле будет от 1 до 1,8 градуса выше, чем в среднем в 1850 - 1900 годах - при условии крайне низкой эмиссии парниковых газов. Если же выбросы будут очень высокими, то температура на планете превысит показатели 1850 - 1900 годов на 3,3 - 5,7 градуса.