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Упрощен сбор данных госслужащих, желающих взять ипотеку и кредиты

Упрощен сбор данных госслужащих, желающих взять ипотеку и кредиты Между Государственным экзаменационным центром и Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом подписано соглашение об электронном обмене информацией.
Наука и образование
2 марта 2022 г. 12:54
Упрощен сбор данных госслужащих, желающих взять ипотеку и кредиты

Между Государственным экзаменационным центром и Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом подписано соглашение об электронном обмене информацией.

Как сообщает Report, согласно соглашению, сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, стаже на государственной службе, квалификации, трудовой деятельности государственных служащих, обратившихся в Фонд, будут на основании соответствующего запроса передаваться Центром через портал электронного правительства в режиме реального времени.

Данное соглашение имеет важное значение в электронизации деятельности в сфере государственной службы, повышения эффективности оказания государственных услуг и расширения возможностей граждан подавать документы в электронном виде, не посещая государственные органы.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka ilə ev almaq istəyən dövlət qulluqçularının məlumatlarının toplanması asanlaşdırılıb

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