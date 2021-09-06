Управление образования города Баку временно приостановило прием граждан

Центр приема граждан Управления образования города Баку (УОБ) приостановил прием граждан до 1 ноября 2021 года.

Центр приема граждан Управления образования города Баку (УОБ) приостановил прием граждан до 1 ноября 2021 года.

Как сообщили Report в Управлении, такое решение принято с учетом рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана по предотвращению распространения инфекции коронавируса (COVİD-19) и мероприятий Министерства образования в данном направлении.

В указанный период обращения будут рассматриваться в Информационно-справочном центре УОБ по номеру 012-599-12-22.

Граждане также могут направлять обращения на адреса электронной почты [email protected], [email protected] . Лица, не имеющие выхода в интернет, могут опустить запечатанные в конверт обращения и другую соответствующую документацию в почтовый ящик перед основным входом в Управление.

Официальную информацию рекомендуется отслеживать на интернет-странице и на страницах Управления в социальных сетях.

Прием в Управлении образования города Баку осуществляется в видеоформате. Получить информацию об участии в видеоприеме можно, позвонив в справочный центр (012 599-12-22), или на сайте https://baku.edu.gov.az/az/page/50.