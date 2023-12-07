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Управление образования города Баку: Некоторые родители забрали детей из школы, но учебный процесс продолжается

Управление образования города Баку: Некоторые родители забрали детей из школы, но учебный процесс продолжается Из-за землетрясения в некоторых учебных заведениях Баку родители добровольно забрали детей из школы по личным соображениям, однако учебный процесс продолжается
Наука и образование
7 декабря 2023 г. 10:29
Управление образования города Баку: Некоторые родители забрали детей из школы, но учебный процесс продолжается

Из-за землетрясения в некоторых учебных заведениях Баку родители добровольно забрали детей из школы по личным соображениям, однако учебный процесс продолжается.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

"В настоящее время учебный процесс в учебных заведениях Баку продолжается. Ни в одном учебном заведении не зафиксировано разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

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