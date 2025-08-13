Управление образования Баку: Детские сады открыты, несмотря на спад посещаемости

10:36 В последние дни в социальных сетях появляются утверждения о закрытии детских садов в Баку из-за низкой посещаемости в летний сезон.

Детские сады в Баку, несмотря на пониженную посещаемость, продолжают работать в обычном режиме.



Об этом Report сообщили в Управлении образования Баку, комментируя недавние сообщения в социальных сетях о закрытии детских садов в столице из‑за низкой посещаемости в летний сезон.

"В связи с летним сезоном в дошкольных образовательных учреждениях в определенные дни наблюдается частичное снижение посещаемости детей", - отмечает ведомство.

Однако, подчеркнули в Управлении, несмотря на это, детские сады продолжают функционировать в нормальном режиме:

"Обеспечение непрерывности учебного процесса в дошкольных образовательных учреждениях является одним из основных факторов, находящихся в центре внимания".