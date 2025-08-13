О нас

Управление образования Баку: Детские сады открыты, несмотря на спад посещаемости

Управление образования Баку: Детские сады открыты, несмотря на спад посещаемости 10:36 В последние дни в социальных сетях появляются утверждения о закрытии детских садов в Баку из-за низкой посещаемости в летний сезон.
Наука и образование
13 августа 2025 г. 10:53
Управление образования Баку: Детские сады открыты, несмотря на спад посещаемости

Детские сады в Баку, несмотря на пониженную посещаемость, продолжают работать в обычном режиме.

Об этом Report сообщили в Управлении образования Баку, комментируя недавние сообщения в социальных сетях о закрытии детских садов в столице из‑за низкой посещаемости в летний сезон.

"В связи с летним сезоном в дошкольных образовательных учреждениях в определенные дни наблюдается частичное снижение посещаемости детей", - отмечает ведомство.

Однако, подчеркнули в Управлении, несмотря на это, детские сады продолжают функционировать в нормальном режиме:

"Обеспечение непрерывности учебного процесса в дошкольных образовательных учреждениях является одним из основных факторов, находящихся в центре внимания".

Версия на азербайджанском языке BTŞİ: Bağçalar davamiyyətin azalmasına baxmayaraq, işləyir - SORĞU

Последние новости

