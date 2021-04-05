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Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу

Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу "Сегодня в государственных дошкольных образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия (дезинфекция, вакцинация)"
Наука и образование
5 апреля 2021 г. 12:33
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу

Государственные дошкольные образовательные учреждения города Баку продолжают свою деятельность.

Как сообщили Report в управлении дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку, дано поручение в кратчайшие сроки провести вакцинацию сотрудников детских садов в полном составе.

"Сегодня в государственных дошкольных образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия (дезинфекция, вакцинация). С утра 6 апреля сады будут открыты для детей", - говорится в сообщении.

Решение о закрытии с 5 апреля дошкольных образовательных учреждений в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и Абшеронском районе было принято 2 апреля соответствующими местными органами исполнительной власти.

Позже, 3 апреля министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Фейсбуке, отвечая на вопросы на тему "Организация обучения в период пандемии", заявил, что детские сады не закроются и продолжат свою деятельность.

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Версия на азербайджанском языке İdarə: Sabahdan Bakıdakı dövlət bağçalarının fəaliyyəti davam edəcək

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