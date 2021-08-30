Управление образования: Завершено строительство 4 новых школ

В рамках подготовки к новому учебному году в ряде частей столицы завершено строительство новых школьных зданий, учебных корпусов, выполнен капитальный и текущий ремонт.

В рамках подготовки к новому учебному году в районах столицы завершено строительство новых школьных зданий, учебных корпусов, выполнен капитальный и текущий ремонт.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, завершено строительство ранее снесенной полной средней школы №205.

В двух школах (полные средние школы № 71 и 307) продолжаются капремонт и строительство дополнительных корпусов, в полной средней школе №320 продолжаются укрепительно-восстановительные работы и капремонт.

Завершено строительство 4 новых школ в поселках Говсан, Бина, жилом массиве Ени Ямасал и поселке Ходжасан Бинагадинского района, продолжается строительство еще 4 (поселок Бина, Бинагадинский район и поселок Кюрдаханы).

Кроме того, у трех школ (№ 35,87 и 263) демонтированы и заново строятся корпуса, в полной средней школе №126 продолжается капремонт.

Выполняются ремонтные и инженерно-коммуникационные работы в 54 нуждающихся в этом учебных заведениях.