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Управление образования: В школах усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией

Управление образования: В школах усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией В связи с новым учебным годом в общеобразовательных учебных заведениях усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Наука и образование
20 сентября 2021 г. 12:59
Управление образования: В школах усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией
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В связи с новым учебным годом в общеобразовательных учебных заведениях усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Как заявили Report в Управлении образования города Баку, что в школах проводятся дезинфекционные работы и принимаются превентивные меры, строго выполняются все требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, планируется проведение регулярных мониторингов в связи с соблюдением соответствующих правил.

В Управлении также отметили, что в столице уже вакцинированы 90% работников образования.

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Версия на азербайджанском языке BŞTİ: "Məktəblərdə sanitar-epidemioloji vəziyyətə nəzarət gücləndirilib"

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