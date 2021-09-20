Управление образования: В школах усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией

В связи с новым учебным годом в общеобразовательных учебных заведениях усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В связи с новым учебным годом в общеобразовательных учебных заведениях усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Как заявили Report в Управлении образования города Баку, что в школах проводятся дезинфекционные работы и принимаются превентивные меры, строго выполняются все требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, планируется проведение регулярных мониторингов в связи с соблюдением соответствующих правил.

В Управлении также отметили, что в столице уже вакцинированы 90% работников образования.