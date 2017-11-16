Управление образования: В бакинских школах завершены подготовительные работы к зимнему сезону

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "В расположенных в Баку общеобразовательных школах завершены подготовительные работы к зимнему сезону".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

"Были проведены мониторинги по подготовке к осенне-зимнему сезону в 2017-2018 учебном году, найденные проблемы были устранены", - ответили в управлении.

Было отмечено, что котельные, отопительные трубы и радиаторы были проверены, соответствующие работники привлечены к тренингам с целью усиления мер безопасности.

"Из общеобразовательных школ на балансе Управления образования города Баку 138 школ снабжаются отоплением централизованно ОАО "Азеристилик", 169 – за счет частных котельных, 3 – частно и централизованно", - добавили в управлении.

Отметим, что отопление в общеобразовательных школах ежегодно подается 15 ноября и отключается после 15 апреля.