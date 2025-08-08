Управление образования: Температура в помещениях в детсадах поддерживается в соответствии с нормами

В детских садах города Баку в случае превышения температурной нормы сотрудники регулярно проветривают помещения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку, комментируя жалобы родителей на отсутствие систем охлаждения и вентиляции в ряде детских садов столицы в жаркие дни.

Отмечено, что в дошкольных образовательных учреждениях температура в помещениях поддерживается в соответствии с нормами, а также требованиями законодательства.

"При необходимости в уполномоченный орган направляется обращение для рассмотрения вопроса об оснащении помещений дополнительным оборудованием", - заявили в управлении.