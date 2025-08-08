О нас

Управление образования: Температура в помещениях в детсадах поддерживается в соответствии с нормами

Управление образования: Температура в помещениях в детсадах поддерживается в соответствии с нормами В детских садах города Баку в случае превышения температурной нормы сотрудники регулярно проветривают помещения.
Наука и образование
8 августа 2025 г. 12:02
Управление образования: Температура в помещениях в детсадах поддерживается в соответствии с нормами

В детских садах города Баку в случае превышения температурной нормы сотрудники регулярно проветривают помещения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку, комментируя жалобы родителей на отсутствие систем охлаждения и вентиляции в ряде детских садов столицы в жаркие дни.

Отмечено, что в дошкольных образовательных учреждениях температура в помещениях поддерживается в соответствии с нормами, а также требованиями законодательства.

"При необходимости в уполномоченный орган направляется обращение для рассмотрения вопроса об оснащении помещений дополнительным оборудованием", - заявили в управлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BŞTİ: Uşaq bağçalarında otaqların temperaturu qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həddə saxlanılır

Экслюзивные новости

Moody’s: Банковский сектор Азербайджана подготовился к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана подготовился к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi